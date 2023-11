Gattuso, solo un punto: pari tra Strasburgo e Marsiglia

STRASBURGO (Francia) - Conquista un punto nella trasferta di Strasburgo il Marsiglia di Gattuso nel 13° turno di Ligue 1. OM a secco di vittorie da quattro partite e arenata nella metà della classifica con due punti di vantaggio sugli avversari odierni. Gara complessa per gli uomini del tecnico ex Milan e Napoli che vanno subito sotto colpiti da Emegha. E' di Clauss, sempre nel primo tempo, il pari che definisce il risultato finale della sfida.

Il Lens affonda il Clermont

Si rilanciia in zona Europa il Lens che affonda il Clermont penultimo con un netto 3-0. Vantaggio firmato da Wahi che all'intervallo si fa espellere nel giro di un munito. Resta in dieci anche il Clermont per il rosso a Seidu e il Lens dilaga con Thomasson e Said.