"Grosso è stato esonerato, chi allenerà il Lione (ad interim) al suo posto"

"Come anticipato, Fabio Grosso non sarebbe sopravvissuto alla sconfitta interna di domenica scorsa contro il Lille (0-2) . L'allenatore italiano, subentrato a Laurent Blanc due mesi fa, ha incontrato mercoledì John Textor ed è stato licenziato questo giovedì mattina dal proprietario americano del Lione e dal suo nuovo direttore sportivo David Friio". L'Equipe così il probabile epilogo negativo della prima avventura di Grosso in Ligue 1.