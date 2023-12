Grosso cacciato dal Lione, il retroscena: “Avete le palle di dirmelo in faccia?”

Fabio Grosso è stato esonerato dalla panchina del Lione , una scelta dettata dall'ultimo posto in classifica, dai soli cinque punti raccolti alla guida di una squadra oramai alla deriva che naviga verso la retrocessione in Ligue 2 . Secondo le indiscrezioni dell'Equipe, l'ultimo incontro tra il tecnico azzurro e i suoi ex giocatori è sfociato in un duro faccia a faccia: “Abbiate le palle di dirmelo in faccia se sono io il problema”.

Le parole di Grosso

All'indomani della sconfitta interna contro il Lille per 2-0, Grosso ha convocato la rosa del Lione per avere un ultimo confronto: “Se pensate che sia io il problema andate a dire a Textor di cacciarmi, ma prima dovete avere le palle di dirmelo in faccia. Vi chiedo solo di dirmelo prima”. La squadra non avrebbe risposto, cosa che ha fatto il presidente del Lione qualche giorno dopo: “L'allenatore non è un problema vostro e non ne parlerò con voi”. Subito dopo è arrivato l'esonero che è stato comunicato all'ex giocatore della Juventus solo giovedì mattina dal presidente americano.

Grosso-Lione: un rapporto mai sbocciato

Sono stati due mesi piuttosto tormentati quelli che Fabio Grosso ha passato sulla panchina del Lione. Prima è arrivata l'aggressione di Marsiglia dove il tecnico azzurro ha rimediato dodici punti di sutura rischiando di perdere un occhio, poi le tante incompresioni con lo spogliatoio: a partire da Tagliafico e Cherki fino al caso Lacazette, con il capitano prima strigliato pubblicamente poi messo titolare ma sostituito alla pausa dell'ultima gara di campionato.