Lione sempre ultimo: ko col Lens anche senza Grosso

Il Lione perde anche nel 14° turno di Ligue 1. L'Olympique, infatti, dopo il divorzio con Fabio Grosso e l'arrivo in panchina di Sage, trova l'ennesima sconfitta nel massimo campionato francese, perdendo sul campo del Lens. La formazione di Haise vince 3-2 grazie alla doppietta di Frankowski e alla rete di Said, agli ospiti non bastano i due gol di O'Brien. Terza vittoria di fila per il Lens, che sale a quota 22. Ottava sconfitta in Ligue 1, invece, per il Lione, ultimo in classifica con 7 punti.