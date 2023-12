Follia Donnarumma, uscita folle e sfiorato calcio in faccia: rosso diretto!

LE HAVRE (Francia) - Il Paris Saint-Germain ha aperto la domenica della 14ª giornata della Ligue 1 facendo visita al Le Havre in un match dove i parigini sono stati subito costretti a giocare in inferiorità numerica. Infatti dopo 10' Gianluigi Donnarumma si è reso protagonista di un brutto e pericolo gesto: il portiere della Nazionale è uscito dall'area in maniera maldestra e alzando goffamente la gamba per impattare il pallone ha colpito in pieno volto l'attaccante Casimir. Il direttore di gara non ha esitato e ha mostrato il cartellino rosso diretto all'ex Milan: al suo posto è entrato il portiere di riserva Tenas con Luis Enrique costretto a cambiare Barcola.