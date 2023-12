Il Psg non si ferma più: Nantes ko e ottavo successo consecutivo!

Monaco: vittoria e 2° posto

Secondo successo consecutivo per il Monaco che vince a casa del Rennes per 2-1 e si regala per una sera il 2° posto in solitaria (30 punti) a +1 sul Nizza di Farioli impegnato domenica contro il Reims. I monegaschi aprono le marcature al 51' con Vanderson ma poi restano in inferiorità numerica al 75' per la doppia ammonizione proprio dell'autore del gol. Malgrado il 10 contro 11 gli uomini di Hutter raddoppiano al'85' con Fofana e nel finale resistono agli assalti dei padroni di casa ai quali non è bastato il rigore trasformato da Bourigeaud al 90'.