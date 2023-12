Gattuso fa festa, poker Marsiglia. Il Nizza di Farioli ritrova il successo

LORIENT (Francia) - E' Marsiglia show nel posticipo del 16° turno di Ligue 1 con la formazione di Gattuso che affonda in trasferta il Lorient e centra la terza vittoria in una settimana. Mbemba, Aubameyang e Balerdi, tra il 3' e il 33', portano gli ospiti sul 3-0; il Lorient tenta la reazione, che si concretizza con la rete di Faivre al 41', ma un minuto dopo Aubameyang (doppietta per lui) inchioda il risultato sul 4-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa si rifanno sotto con la rete al 52' firmata da Mendy. Accorciate le distanze il Lorient prova il tutto per tutto ma, nonostante la superiorità numerica acquisita per l'espulsione di Clauss all'80', il risultato non cambia e Gattuso può festeggiare i tre punti che valgono l'aggancio a Lens e Reims a quota 23 punti in classifica.