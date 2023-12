Tenas, gioiello Psg pronto alla scalata: perché potrebbe superare Donnarumma

L’ombra di Keylor Navas , che ha oscurato le prime giornate parigine di Gianluigi Donnarumma , non c’è più. Eppure dopo oltre un anno nel quale il portierone di Castellammare sembra aver messo la residenza fissa tra i pali del Parc des Princes, adesso c’è un giovane rampante che ne minaccia il posto da titolare. Si tratta di Arnau Tenas , un 22enne formato nella storica Masia del Barcellona che ha fatto benissimo dopo l’espulsione di Gigio in casa del Le Havre e ha confermato le buone impressioni nell’ultima uscita vittoriosa del Paris Saint Germain in casa contro il Nantes sabato sera.

Senza paura

Solido e reattivo, nonché incolpevole in occasione del gol dei Canaris, il catalano ha dato prova di grande forza mentale difendendo la porta di una squadra che in Francia non può permettersi nessuno scivolone. E il suo carattere è qualcosa che lo ha portato fin qui proprio da quella Masia che Lucho conosce bene. Come raccontato da un ex collaboratore del Barcellona a l’Equipe, infatti, il nativo di Vic non aveva mai fatto un passo indietro dal punto di vista temperamentale neanche contro Lionel Messi, che aveva spesso sfidato in alcuni tiri da fuori una volta terminato l’allenamento. E pensare che all’epoca il portiere catalano aveva appena 18 anni.

Un avvicendamento, in questo preciso momento, sembra poco probabile vista l’importanza del match di mercoledì sera nel feudo del Borussia Dortmund, dal quale dipenderà il futuro immediato dei parigini in Champions League. Eppure, l’allenatore asturiano del Psg è uno che, come si dice in Spagna, “non si sposa con nessuno”, il che significa che non guarda il curriculum ma solo quanto vede in allenamento. Celebre fu la sua lite con Messi nel gennaio 2015, quando lasciò l’argentino fuori dall’undici iniziale nella complicata trasferta di Anoeta in seguito a un diverbio durante una sessione di preparazione. Stesso discorso vale per la scelta fatta nella nazionale spagnola, dove esautorò David De Gea del ruolo di portiere titolare per promuovere Unai Simon, reputato più adatto soprattutto nel far iniziare il gioco.