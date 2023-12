Todibo espulso, Nizza ko a Le Havre: Farioli arresta la rincorsa al Psg

LE HAVRE (Francia) - Scivola sul campo del Le Havre, nel 16° turno di Ligue 1, il Nizza di Farioli che si arresta nel suo inseguimento al Psg capolista. Occasione persa per i rossoneri di avvicinarsi, almeno per una notte, a -1 dagli uomini di Luis Enrique che domani saranno impegnati nella delicata sfida contro il Lille (quara forza del campionato). Gara di rimpianti per il Nizza che si fa colpire dolorosamente dagli avversari, bravi nello sfruttare le occasioni concesse per ritornare al successo dopo quattro partite e allontanarsi dalla zona calda della classifica.