Mbappè-David, pari tra Lille e Psg. Marsiglia show, Gattuso è sesto

Nella 16esima giornata della Ligue 1, il Paris Saint-Germain pareggia in trasferta contro il Lille e allunga a + 5 sul Nizza di Farioli. Mbappè al 66° su rigore trafigge Chevalier ma il pari dei padroni di casa arriva in extremis grazie alla firma di David. Funziona la cura Gattuso per l'Olympique Marsiglia che si porta a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato: contro il Clermont decidono le reti di Murillo e Harit, di Allevinah la firma degli ospiti. La squadra di Gattuso sale così al sesto posto dopo aver agganciato il Lens.