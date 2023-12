Doppio Mbappé, tris Psg contro il Metz. Gattuso pareggia a Montpellier

Il diciassettesimo turno di Ligue 1 regala gol ed emozioni. Il Psg di Luis Enrique torna alla vittoria dopo il pareggio in casa del Lille e si impone per 3-1 contro il Metz . Dopo un primo tempo di dominio ma senza concretizzare le palle gol create, a decidere la sfida ci pensano la rete di Vitinha e la doppietta di Mbappé nella seconda frazione di gara: Udol accorcia le distanze ma non basta. I parigini si portano così a +7 sul Monaco secondo in classifica che vince in trasferta 2-1 contro il Tolosa grazie alla doppietta di Ben Yedder . Il Marsiglia di Gattuso pareggia in trasferta contro il Montpellier : al gol di Fayad risponde l'ex Roma Veretout .

Ligue 1, le altre partite

Nessun problema per il Brest che chiude il match nel primo tempo con un clamoroso poker di Doumbia: 4-0 senza storia contro il Lorient. Sconfitta casalinga del Clermont contro il Rennes con il risultato di 1-3: a Nicholson rispondono Kalimuendo, Doue e il rigore di Blas nel recupero. Il Lione vince di misura in casa contro il Nantes: decisivo il gol di Lacazette su assist di Cherki (possibile obiettivo di mercato della Juventus). Vittoria in casa per il Nizza che contro il Lens la risolve nel secondo tempo vincendo 2-0 con la doppietta di Moffi in due minuti. Il Reims si impone in casa contro il Le Havre con il punteggio finale di 1-0 grazie alla rete di Nakamura. Dopo un autogol per parte nel primo tempo Mwanga firma il definitivo 2-1 dello Strasburgo in casa contro il Lille.