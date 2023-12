Verratti, spunta la clausola per tornare dall'Al-Arabi a Parigi: i dettagli

Marco Verratti , ceduto quest'estate all'Al-Arabi per 45 milioni di euro, ha una clausola speciale nel suo contratto che gli permette di lasciare Doha e il Qatar per una settimana al mese : a rivelarlo è L'Équipe. L'ex centrocampista del Paris Saint Germain ha, dunque, la possibilità di recarsi regolarmente a Parigi . Un periodo di riposo che Verratti trascorre spesso nella capitale della Francia con la moglie Jessica secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo.

Verratti al compleanno di Mbappé

Marco Verratti mantiene ancora ottimi rapporti con i suoi ex compagni del PSG. In particolare, ha posato accanto a Kylian Mbappé durante il venticinquesimo compleanno della stella parigina. Anche lui e la moglie erano a Parigi per le vacanze di fine anno. Verratti possiede, inoltre, un ristorante in città.