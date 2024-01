Psg, colpo Beraldo: chi è il nuovo rinforzo per Luis Enrique

" Il Paris Saint-Germain è lieto di accogliere Lucas Beraldo nel club . Il 20enne difensore brasiliano, che indosserà la maglia 35, ha firmato un contratto quinquennale" - con questo breve comunicato i parigini hanno presentato il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Un giovane rinforzo per la difesa, classe 2003 , che arriva dal Sao Paulo . Come riporta L'Equipe, i campioni di Francia hanno versato circa 20 milioni per il suo cartellino

Psg, chi è Beraldo: le prime parole e le caratteristiche

"Sono felice di entrare in un club ambizioso come il Paris-Saint-Germain. È un passo importante nella mia carriera, che mi aiuterà a progredire. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di muovere i primi passi con questa maglia" - ha dichiarato Lucas Beraldo ai canali ufficiali del club. A Parigi troverà il suo connazionale Marquinhos, che potrà dargli i primi consigli, visto che parlano la stessa lingua. In difesa sono molti, ma quello del brasiliano è un colpo soprattutto per il futuro. Classe, tempismo, anticipo ed eleganza nella costruzione: Beraldo ha tutti gli ingredienti del difensore moderno. In casi d'emergenza ha giocato anche da mediano, le sue qualità glielo permettono. Ma la Ligue 1 è diversa rispetto al Brasileirao e dovrà confermare in campo le sue qualità.