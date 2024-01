Futuro Mbappé, Luis Enrique chiaro: "Lo gestirò così". E sul mercato...

Psg, Luis Enrique e il futuro di Mbappé

Così l'allenatore del Psg in sala stampa, che ha parlato anche della sua difficoltà nell'apprendere il francese: "Impararlo è più difficile di quanto pensassi, è molto complicato". Poi la domanda che tutti attendevano, quella relativa al futuro di Mbappé: "Come gestirò la cosa? Come ho fatto fino ad ora. Quello del mercato è un tema che non dipende da me, e non penso di essere la persona giusta per rispondere a questo tipo di domande". E a proposito di mercato: "Come allenatore, se potessi avere più giocatori in ogni ruolo, sarei felicissimo. Saremo attenti nella finestra di mercato ma non solo a a centrocampo. In tutti i ruoli, è un mercato complicato ma se ci sono opportunità, andiamo".