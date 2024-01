Futuro Mbappé, Al Khelaifi: "Fiducia in lui, è al centro del nostro progetto"

PARIGI (Francia) - Il futuro di Kyllian Mbappé è tema sempre caldo in casa Paris Saint-Germain ed il presidente Al-Khelaifi ne ha voluto parlare. In una lunga intervista a Rmc Sport il numero uno del Psg ha espresso fiducia sulla situazione della sua stella: "Mbappé non farà mai nulla contro il Psg. Lasciatelo in pace e calmo. Ho fiducia in lui, fa parte della nostra famiglia. Non voglio parlare di soldi, è un accordo tra cavalieri - aggiunge - Qui Mbappé ha il miglior centro di allenamento al mondo, ha il migliore allenatore al mondo e gioca regolarmente in Champions League, è al centro del nostro progetto".

Il futuro del Psg e Messi

Al Khelaifi ha poi parlato dei progetti futuri della squadra che non prevedono aggiunte di supestar: "Non abbiamo bisogno delle stelle. Oggi la stella è il Paris Saint-Germain. Abbiamo bisogno di giocatori che rispettino la maglia, che rispettino il club e che diano tutto per la maglia del Paris Saint-Germain". Infine sull'ex Lionel Messi ha glissato: "Ho grande rispetto per lui, ma quando qualcuno parla male del PSG non va bene, non è rispetto. Voglio che ogni giocatore parli quando è qui. Non una volta che se ne sarà andato. Questo non è il nostro stile”.