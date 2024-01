Il Nizza va, il Monaco frena a Marsiglia: Zakaria espulso

NIZZA (Francia) - Il sabato della 19ª giornata della Ligue 1 si apre con il ritorno al successo del Nizza di Francesco Farioli . I rossoneri hanno battuto di misura il Metz (6° ko consecutivo!) per 1-0 grazie al rigore trasformato al 76' da Guessand. Vittoria che consente al Nizza di accorciare momentaneamente a 5 punti dal Psd capolista (43 a 38) impegnato domenica in casa contro il Brest 3°.

Il Marsiglia riprende il Monaco

Il Marsiglia di Gattuso non va oltre il 2-2 contro il Monaco. Gli ospiti sbloccano la partita al 7' con la rete di Ben Yedder ma rimangono in dieci all'11' di gioco, complice l'espulsione di Maripan. L'OM non si disunisce, pareggia i conti con Aubameyang (38') ma al tramonto del primo tempo Akliouche riporta avanti i monegaschi (48'). Nella ripresa il Marsiglia riequilibra le sorti del match con Balerdi (50') ma non riesce a trovare il gol del sorpasso, con il Monaco che chiude in nove per il doppio giallo all'ex Juve Zakaria. Un pareggio che permette a Gattuso di agganciare, a quota 29 punti, il Reims al sesto posto.