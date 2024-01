Frena il Psg, il Brest rimonta da 2-0 a 2-2: il Nizza di Farioli torna a -6

PARIGI (Francia) - Stop casalingo inaspettato per il Psg che al 'Parc des Princes' si fa rimontare dal Brest: 2-2 il finale al triplice fischio. Parigini padroni assoluti del primo tempo con Asensio e Kolo Muani che, tra il 38' e il 45', segnano le reti che mandano le due squadre all'intervallo sul risultato di 2-0. Al ritorno campo dagli spogliatoi, il Brest prova a riportarsi in partita e, al 55', Camara firma il gol che accorcia le distanze (2-1). Il Psg non riesce a riprendere in mano la gara e, all'80', Pereira Lage completa la rimonta col gol del 2-2 che chiude il match. Punto prezioso per il Brest che con 35 punti aggancia il terzo posto. Il Psg mantiene il primato (44) con il Nizza di Farioli distante solo 6 lunghezze.

Vince il Lens contro il Tolosa

Colpo in trasferta per il Lens che in casa del Tolosa si impone 2-0 e aggancia in classifica il Marsiglia di Gattuso a quota 29 punti. Il risultato cambia nella prima frazione di gioco con la rete di Costa al 42'. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a riorganizzarsi e, al 55', subiscono addirittura il raddoppio a opera di Diouf che chiude la gara. Non si schioda dallo 0-0 lo scontro tra Reims e Nantes, mentre del tutto diverso è il discorso per il 3-3 pirotecnico maturato nel match tra Lorient e Le Havre. Si conclude sullo 0-0 anche l'anticipo domenicale tra Montpellier e Lille, chiude l'1-1 tra Clermont e Strasburgo, decisive le reti segnate da Dion (34') e Nicholson (52').

