Al Khelaifi, porta in faccia dalla sindaca di Parigi: "Lo stadio non si vende"

La sindaca di Parigi: "Non vendiamo lo stadio a Al Khelaifi"

Anne Hidalgo ha parlato del futuro dello stadio del Psg al quotidiano Ouest-France: "Lo ripeto oggi una buona volta per tutte, non ci sarà alcuna vendita del Parco dei Principi. Si tratta di un patrimonio dei parigini, l'argomento è chiuso. Il Comune è stato trascinato in questa vicenda in modo piuttosto violento durante i Mondiali in Qatar, quando ci accusarono di impedire al club di svilupparsi. Più di recente sono state pronunciate frasi offensive, questo non è serio. Amo il calcio ed il Psg, lo ripeto: noi siamo pronti ad aiutare il club a migliorare l'impianto, ma non a venderlo".