Psg, Brest ko ed è ai quarti di Coppa di Francia. Poker del Nizza di Farioli

Il Paris Saint-Germain approda ai quarti di finale della Coppa di Francia. La squadra parigina allenata da Luis Enrique ha avuto la meglio per 3-1 sul Brest grazie alle reti di Mbappé, Pereira e Ramos. In campo dal primo minuto le vecchie conoscenze del calcio italiano Donnarumma, Hakimi, Marquinhos e Fabian Ruiz. Ai quarti anche il Lione (2-1 sul Lilla), lo Strasburgo (3-1 sul Le Havre), il Nizza di Francesco Farioli (4-1 in casa del Montpellier), il Valenciennes (2-1 in casa Saint Priest) e Le Puy (2-1 sul Laval).