Zakaria show, doppietta super con il Monaco: il Nizza di Farioli ko

Non sono mancati i gol e le emozioni nella domenica di Ligue 1. Ad aprire la giornata ci ha pensato la sfida tra Le Havre e Rennes, vinta di misura dagli ospiti con il risultato di 1-0 grazie al gol di Bourigeaud. Pareggio 1-1 tra Clermont e Brest: nel secondo tempo alla rete di Lees-Melou ha risposto Kyei. Il Lorient si è imposto in casa con il risultato di 2-0 sul Reims grazie alle reti di Bamba e Bakayoko. Successo esterno per il Nantes: 2-1 sul Tolosa con i gol di Mohamed e Kadewere. Ha vinto in trasferta con il risultato di 2-1 anche il Lione: il Montpellier si era portato in vantaggio con Nordin ma Lacazette e Caqueret hanno ribaltato la situazione negli ultimi 20' di gara.