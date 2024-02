Luis Enrique su Psg-Real Sociedad: “Mbappé? Vi spiego la situazione”

Psg-Real Sociedad, la conferenza di Luis Enrique

"Tutti sono convinti di poter essere titolari e di aiutare la squadra. Questo è il mio obiettivo. È un handicap dover scegliere, ma è una dinamica positiva" - ha spiegato Luis Enrique in conferenza stampa. Poi ha proseguito facendo chiarezza sulle condizioni di Mbappé, assente nelle ultime partite per infortunio e in panchina contro il Lille: "Credo che quando una squadra ha un giocatore del calibro di Kylian, l'unica cosa che bisogna capire è che più gioca, meglio è. Avrebbe potuto farlo quattro giorni fa, ma non valeva la pena rischiare". Sulla partita: "Favoriti? Le percentuali piacciono molto, il problema è che non esistono. Certo è che siamo in un processo di apprendimento e ci sentiamo pronti. Abbiamo creato un bel clima con i tifosi. La Champions e la Ligue 1 sono due competizioni diverse, dovremo essere migliori dell'avversario in due partite. Non dimentichiamo che la Real Sociedad è una delle squadre che ha subito meno gol, è un avversario che non concede, aggressivo. Sono una delle migliori squadre della competizione. Hanno un livello altissimo, questo è evidente. Non importa che dichiaro che siamo favoriti, bisognerà dimostrarlo".