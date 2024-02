Il Psg del dopo Mbappé: “Due nomi di Serie A non sono più la priorità”

Milan, Leao non convince il Psg

Inizialmente il primo obiettivo per sostituire Mbappé era il ritorno in Ligue 1 di Rafael Leao. Adesso però i piani del direttore sportivo Luis Campos sembrano essere cambiati. L'esterno portoghese è sicuramente un calciatore apprezzato, ma non rappresenta una priorità per il club parigino, che non è disposto a pagare la clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel contratto dopo il rinnovo con il Milan. Inoltre c'è la volontà forte di Luis Enrique di puntare su Bradley Barcola.

Psg, Osimhen non è una priorità

Così come per Leao, anche Vicotor Osimhen non sembra convincere fino in fondo il Psg. Nell'ultima sessione di calciomercato estiva sono infatti arrivati nella capitale francese due nuovi attaccanti come Kolo Muani e Goncalo Ramos. Per questo, nonostante l'addio di Mbappé, non è al momento previsto un altro investimento nello stesso ruolo. La clausola di Osimhen per liberarsi dal Napoli è di 130 milioni di euro, con le sirene della Premier League sempre più insistenti.