Il Psg non vince più: anche il Reims lo frena

PARIGI (Francia) - La domenica della 25ª giornata di Ligue 1 si apre con il 3° pareggio consecutivo del Paris Saint-Germain. Dopo quelli arrivati con Rennes e Monaco i ragazzi di Luis Enrique (con Mbappè tenuto a riposo) pareggiano in casa contro il Reims per 2-2 tenendo, comunque, a distanza di sicurezza (10 punti) il Brest 2°. Avvio di partita scoppiettante con gli ospiti che aprono le marcatura al 6' con Munetsi ma in 180" il Psg ribalta il match: autogol di Abdelhamid al 17' e gol di Goncalo Ramos al 19' per il 2-1. Il Reims però non si scoraggia e prima dell'intervallo trova il pareggio con Diakite che sfrutta un'altra disattenzione dei parigini.