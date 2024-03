Mbappé, Ruiz, Beraldo: Psg in semifinale di Coppa di Francia, Farioli ko

Il Paris Saint-Germain vola in semifinale della Coppa di Francia dopo aver superato in casa il Nizza per 3-1. Dopo aver eliminato il Brest agli ottavi di finale per 3-1, la squadra di Luis Enrique non molla neanche la coppa nazionale eliminando quella di Farioli. La gara si sblocca subito al 14° con Mbappè che porta avanti i parigini sfruttando al meglio l'assist di Fabian Ruiz. Lo stesso centrocampista spagnolo raddoppia al 33° grazie all'assist di Dembelè. A fine primo tempo si fa vedere il Nizza che accorcia grazie a Laborde. Partita chiusa nella seconda frazione di gioco grazie a Lucas Beraldo, difensore brasiliano classe 2003. In semifinale, il Psg se la vedrà con il Rennes.