Clamoroso in Francia, picchia arbitro e assistente: squalifica da record

Una squalifica da record quella che è stata comminata a un giocatore del Champigny Fc, squadre militante nel campionato dilettantistico in Francia. "Una punzione esemplare" ha commentato Denis Turck, presidente del Distretto 94, a Le Parisien. Ma cos'è successo? In sostanza il giocatore in questione ha ricevuto un doppio cartellino giallo, quindi espulso dal direttore di gara, nel corso di una gara in trasferta della propria squadra. Sin qui nulla di particolare, ma al triplice fischio il calciatore è tornato in campo ed è scoppiato il caos.