Luis Enrique, dal triplete contro la Juve al remake Psg: "Vogliamo tutto"

Dopo aver eliminato il Barcellona, con un'epica rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, Luis Enrique sogna in grande per la sua prima stagione con il Psg. L'allenatore spagnolo è infatti ancora in lotta su tutti i fronti con il club francese, a cui mancano solo tre punti per festeggiare matetamaticamente la 12esima Ligue 1 della loro storia. Un traguardo che potrebbe arrivare già nel recupero contro il Lorient in programma martedì 24 aprile alle 19, e di cui ha parlato lo stesso Luis Enrique nella conferenza stampa di vigilia.

Psg, Luis Enrique: "Il triplete ci motiva" L'allenatore si è espresso così sulle ambizioni del Psg per questo finale di stagione: "Il triplete è senza dubbio un nostro obiettivo. Abbiamo l'occasione di realizzare ciò che non è mai stato fatto prima in Francia, segneremmo la storia del nostro club, dei tifosi, della città e del Paese intero. È una grande motivazione per noi. Ricordiamoci comunque che per il momento abbiamo vinto solo la Supercoppa. Il campionato non è finito, dobbiamo vincerlo e poi continuare a lottare fino a fine stagione perché gli avversari meritano di affrontare una squadra all'altezza, che dia tutto. Il 25 maggio penseremo poi alla finale di Coppa contro il Lione, sarà una partita unica e difficile". Quindi un commento sulla Champions, con la semifinale da giocare contro il Borussia Dortmund: "Siamo dove volevamo essere, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Dovremo essere molto concentrati per raggiungere i nostri obiettivi".

Dal triplete contro la Juve al Psg, Luis Enrique può ripetersi In una stagione di grandi cambiamenti, segnata dagli addii di Neymar e Messi, il Psg ha l'occasione di scrivere una pagina indelebile della sua storia. A gennaio i parigini hanno infatti festeggiato il primo trofeo stagionale, battendo il Tolosa nella Supercoppa di Francia. Adesso sono ad un passo dalla Ligue 1, con il titolo che potrebbe arrivare già nella prossima gara contro il Lorient. Mancherebbero quindi solo la Coppa di Francia, con la finale da giocare contro il Lione e la Champions League, dove affronteranno il Borussia Dortmund in semifinale con il ruolo di favoriti. Una situazione non nuova per Luis Enrique, che già nel 2015 aveva conquistato il triplete alla sua prima stagione alla guida del Barcellona. In quell'occasione aveva battuto la prima Juventus targata Allegri nella finale di Berlino per 3-1, pur con le polemiche legate al calcio di rigore non concesso per il contatto tra Dani Alves e Pogba. Se adesso dovesse riuscire a ripetersi anche con il Psg, diventerebbe insieme a Guardiola l'unico allenatore in grado di realizzare una tale impresa per ben due volte. Un risultato che lo farebbe entrare ancora più di diritto nella storia del calcio.

