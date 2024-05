Fonseca, che beffa: rimonta assurda del Lione, 4-3 al Lilla in pieno recupero

LILLA (Francia) - Il Lilla chiude il programma della 32ª giornata della Ligue1 con una pesante sconfitta per la lotta Champions League che in Francia vede qualificarsi le prime tre squadre. Il Lilla infatti ha perso in casa contro il Lione per 4-3 in un match rocambolesco. Grazie al gol di testa ad inizio partita (21') di Diakite e al raddoppio di Zhegrova al 37' i padroni di casa vanno all'intervallo sul 2-0 ma nella ripresa si fanno rimontare con Fogana che all'82'0 sigla il 2-2. Il Lilla però non si scoraggia e all'86' ancora Diakite di testa a segno per il 3-2. Sembra fattaper i padroni di casa che, però, si sciolgono sul più bello: pareggio all'89' di Lacazette e gol vittoria di testa al 92' di Balde! Chi esce vincente da questa sfida è il Brest che si prende il 3° posto con due punti di vantaggio sul Lilla (57 a 55).