Mbappé, l'addio al Psg e la nuova squadra: a rivelarla ci pensa... Macron!

Il futuro di Kylian Mbappé è ormai certo. Almeno per quanto riguarda la sua non permanenza al Psg. L'attaccante francese ha postato, in collaborazione con il club, un video di saluti avvisando sulle sue intenzioni di non rinnovare dopo diversi anni a Parigi. Da diversi mesi si è parlato di un possibile approdo al Real Madrid e riguardo quanto punto di vista ci ha pensato Macron, il presidente della Repubblica francese, a rispondere a una domanda sul giocatore.