Il Tolosa rovina la festa di Mbappé: Psg ko. Fonseca si avvicina alla Champions

PARIGI (Francia) - Kyllian Mbappè gioca la sua ultima partita al Parco dei Principi con la maglia del Paris Saint-Germain che però perde in rimonta contro il Tolosa per 3-1 . Proprio Mbappè fa esplodere il Parco dei Principi sbloccando il parziale dopo 8 minuti ma Dallinga pareggia subito (13') e Gboho segna il gol partita al 68' con Magri che cala il tris al 95'. Il Monaco secondo consolida la sua posizione battendo il Montpellier in trasferta per 2-0 grazie ai gol di Ouattara al 52' e di Fofana al 65'.

Lotta Europa e salvezza

Grazie alla doppietta in tre minuti (8' e 11') di David il Lilla di Fonseca vince 2-1 a casa del Nantes e si porta al 3° posto a pari punti (58) con il Brest. Il Lens pareggia lo scontro diretto contro il Rennes per 1-1 ed il Lione ne approfitta vincendo per 1-0 contro il Clermont e agganciando proprio il Lens al 6° posto a quota 50 punti. Il tutto con il Marsiglia che vince 3-1 contro il Lorient e si porta a 3 lunghezze dalla lotta per la Conference League

Nelle retrovie il Metz spreca una ghiotta occasione per agganciare il Le Havre al 15° posto perdendo 2-1 a Strasburgo con i padroni dic asa che trovano all'89' e al 92' i gol per ribaltare la partita.