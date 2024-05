Farioli e l'Ajax sono sempre più vicini: cosa manca per l’accordo ufficiale

Francesco Farioli è sempre più vicino all'Ajax. Alla guida del Nizza da giugno 2023, il tecnico italiano si è costruito un'ottima reputazione dopo una stagione che ha visto i provenzali frequentare con continuità l'alta classifica della Ligue 1 . La squadra si colloca attualmente in 5ª posizione con 54 punti. Un posizionamento da difendere nelle ultime 2 giornate di campionato che prevedono le sfide contro Psg e Lilla. Nel mentre, Farioli guarda già al proprio futuro. Su di lui resta forte l'interesse dei Lancieri, alla ricerca del profilo giusto per rilanciarsi dopo una stagione molto complicata.

L'accordo con l'Ajax

Laureato in Filosofia, Farioli ha intrapreso la carriera da allenatore a 22 anni dopo un breve trascorso da calciatore dilettante. Dalla Fortis Juventus alla Lucchese, ha continuato la gavetta come vice allenatore e preparatore dei portieri seguendo De Zerbi a Benevento e Sassuolo. Poi ha trovato la sua prima panchina in Turchia, dove nel giro di un paio d'anni è passato dalla guida del Fatih Karagumruk a quella dell'Alanyaspor.

L'estate scorsa il passaggio al Nizza. Stando a quanto riportano i media olandesi, Farioli sarebbe ora pronto a trasferirsi in Olanda, dove avrebbe raggiunto l'accordo con l'Ajax per un contratto con scadenza nel 2027. Il tecnico resta però legato ai francesi ancora per un altro anno, e pertanto saranno i due club a dover trovare una soluzione che possa liberare l'allenatore. Potrebbe trattarsi di un indennizzo o di una contropartita di mercato. Se l'affare dovesse andare in porto, Farioli sarebbe il primo allenatore straniero a guidare i Lancieri dopo 22 guide olandesi.