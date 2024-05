Psg, Luis Enrique spiazza tutti su Mbappé: assurda risposta a sorpresa

Alla vigilia di Nizza-PSG , valida per il recupero della trentaduesima giornata di Ligue 1 , Luis Enrique ha risposto con sarcasmo alla domanda di un giornalista, In conferenza stampa gli è stato chiesto se avesse avuto modo di parlare del calcio spagnolo con Mbappé, destinato al Real Madrid . L'allenatore spagnolo, che ha terminato la sua singolare argomentazione con un sorriso beffardo, ha dichiarato: "Credo che oggi sia una giornata piovosa. Ma è un bene, si respira quest'aria diversa. Mi piacciono molto le giornate piovose, mi ricordano la mia terra natale, Gijon. Io sono asturiano, di Gijon, al 100%, e penso di aver risposto perfettamente alla tua domanda". E chissà se, oltre all'ironia, il riferimento forte e tenace degli asturiani nell'accezione di essere pronti ad affrontare qualsiasi perdita.

Luis Enrique, Mbappé e il meteo per rispondere ai giornalisti

In realtà non si tratta di un inedito perché Luis Enrique ha fatto ricorso al meteo per dribblare la questione Mbappé già in altre circostanze. All'inizio di marzo, quando era stato interrogato sulla gestione del fuoriclasse francese dopo averlo sostiutito nell'intervallo della partita contro il Monaco, aveva risposto: "Domani vedremo se ci sarà il sole, sa farà caldo o no".