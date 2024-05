Nizza ko con il Psg: niente Champions League per Farioli. Marsiglia sconfitto

Sfuma definitivamente il sogno Champions per il Nizza di Francesco Farioli, che cede in casa per 2-1 al Paris Saint Germain e non può più raggiungere uno dei primi 4 posti quando manca una sola giornata alla fine. Barcola e Zague firmano il successo della squadra di Luis Enrique, inutile la rete al 32' di Cho col Nizza che resta in dieci alla mezz'ora della ripresa per l'espulsione di Bard. Europa quasi sfumata per il Marsiglia, complice la sconfitta di misura sul campo del Reims: decisiva l'autorete di Chancel Mbemba al 33'.