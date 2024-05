Ancelotti, il futuro di Davide lontano da Carlo? La voce dalla Francia

Ancelotti in Ligue 1? La situazione

La destinazione potrebbe essere quella dello Stade de Reims poiché il club ha terminato la stagione in Ligue 1 con il vice di Still in panchina, ovvero Samba Diawara. Ma per luglio vogliono trovare una nuova guida tecnica. Per questo la società ha valutato già diversi candidati e ha fatto una prima scrematura.

Da giovedì continueranno le selezioni con sei o sette candidati, come scritto dal quotidiano francese, che verranno intervistati via video poi si arriverà a una lista di tre 'finalisti' tra cui scegliere l'allenatore. Tra questi nomi sarebbe rientrato nelle idee anche quello di Davide Ancelotti, assistente proprio di Carlo al Real Madrid e con un contratto fino a giugno 2026 con i blancos. L'altro nome è quello di Elsner, ma la pista è sempre più fredda siccome vuole rimanere a Le Havre.