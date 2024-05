"Siamo stanchi di Mbappé": la dura condanna della leggenda francese

Il trasferimento di Mbappé al Real Madrid - già ufficializzato,si concretizzerà in estate - non ha di certo scatenato reazioni positive da parte dei tifosi francesi, con alcuni che addirittura hanno ritenuto l'atteggiamento messo in mostra da Mbappé nelle ultime partite, piuttosto irritante. Fra questi rientra sicuramente l'ex leggenda del calcio francese - e non solo - Emmanuel Petit, che ha attaccato pubblicamente il suo connazionale, dopo averlo fatto già in altre occasioni. La mancanza di impegno e soprattutto l'assenza di umiltà da parte del talento francese, hanno portato l'ex Monaco,Arsenal, Barcellona e Chelsea a condannare lo scarso impegno da parte del giocatore più pagato dal PSG in questi anni.