“Mbappé, stipendio e bonus non pagati: la difficile separazione Kylian-Psg"

Aumentano le tensioni in casa Psg tra Mbappé e Al Khelaifi . Nonostante i due fossero insieme nella serata dei Globe Soccer Awards Europe 2024 in Costa Smeralda, negli ultimi mesi ci sarebbero state delle frizioni, di carattere economico, tra la stella francese e il presidente. Il motivo l'ha spiegato L'Equipe: l'attaccante non avrebbe ricevuto lo stipendio negli ultimi mesi e nemmeno un bonus pattuito in sede di rinnovo nelle passate stagioni.

Il giornale ha spiegato la situazione: nell'agosto del 2023 quando Kylian è stato escluso per essersi rifiutato di rinnovo, salvo poi fare un passo indietro, ha promesso di condonare quegli 80 milioni in bonus fedeltà per non far pesare la sua possibile partenza nelle casse del club. Tuttativa, il presidente ha deciso di pagargli quei soldi a febbraio sostenendo però che avrebbe dovuto farlo il Real Madrid come bonus alla firma come risarcimento del mancato rinnovo con i parigini. Una sorte di avversione tra il qatariota e Florentino Perez, tra Superlega e quel tentativo con Mbappé nel 2021, ed è stato questo a scatenare un terremoto tra le parti.