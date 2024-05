Aubameyang, la rivelazione: “Sono stato depresso e ho iniziato a bere”

" Sono stato depresso e ho iniziato a bere molto" - lo ha rivelato Aumbameyang corso di un'intervista rilasciata al canale Youtube Colinterview. L'attaccante gabonese ha spiegato di aver sofferto molto per via dei problemi di salute dei genitori e di essersi rifugiato nell'alcol negli ultimi mesi all' Arsenal in Premier League , prima di passare al Barcellona. Siamo sempre stati abituati a vederlo sorridere a fare capriole, ma la punta gabonese ha passato un brutto momento: " È stato difficile, ora al Marsiglia ho riscoperto la gioia di vincere".

Aubameyang, la depressione e l'alcol

"Sono sicuro di essere stato depresso. Ho avuto atteggiamenti molto diversi dalla vita quotidiana. Ad esempio, ho iniziato a bere molto. È stato un periodo difficile, iniziato poco prima che lasciassi i Gunners" - ha rivelato Aubameyang. L'attaccante del Marsiglia ha poi proseguito entrando nei dettagli: "Personalmente, credo fosse legata allo stato di salute dei miei genitori. Sono cose che colpiscono un uomo, è stato difficile. Come se ne può uscire? Spesso diciamo che dobbiamo parlarne, non c'è da vergognarsi. Anche se io non l'ho fatto, so che questo può davvero aiutare. A volte le persone hanno bisogno di aprirsi. Penso che avrebbe fatto bene anche a me. Avevo bisogno di recuperare energie, di riscoprire la gioia di vincere. Quel periodo è stato un disastro". L'ex Borussia Dortmund sembra aver ritrovato la pace al Marsiglia, dopo un periodo poco bello anche in campo prima con i blaugrana (con cui ha segnato, ma ha trovato poca continuità) e poi con il Chelsea. In Ligue 1 ha segnato 17 gol ed è diventato il capocannoniere nella storia dell'Europa League (34 gol).