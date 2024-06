Mbappé, dure bordate al Psg e ad Al Khelaifi: "Me lo dissero violentemente"

" Giocare per il Real Madrid sarà un piacere immenso, un sogno che diventa realtà " ha esordito Kylian Mbappé nella conferenza stampa prima dell'amichevole della Francia contro il Lussemburgo. Dal futuro al passato, il francese si è tolto anche molti sassolini dalla scarpa contro il suo ex club, sempre però con rispetto: "Non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma ci sono stati momenti infelici. Il PSG mi ha detto 'violentemente' che non avrei giocato questa stagione. Luis Enrique e Luis Campos mi hanno salvato, senza di loro non sarei più sceso in campo".

Mbappé accusa il Psg e carica la Francia

"Ho giocato meno a fine stagione, sapete tutti perché, ma mi preparerò con il gruppo per ritrovare la forma e portare a casa l'Europeo con la Francia. È una competizione che non vinciamo da 24 anni", ha detto il fuoriclasse. Poi ha proseguito: "Il PSG mi ha detto 'violentemente' che non avrei giocato questa stagione. Luis Enrique e Luis Campos mi hanno salvato, senza di loro non sarei più sceso in campo, anche se mi hanno avvisato che avrei partecipato di meno come minutaggio. Questa è la verità, ed è per questo che sono sempre stato così grato all'allenatore e al direttore sportivo. Non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma ci sono cose che mi hanno reso infelice e da leader non le ho potute far notare perché non si segue uno che è non contento. Ma ci sono cose più importanti nella vita. Questo è pur sempre il calcio, ci sono persone che guadagnano molto meno lavorando nelle fabbriche. È del tutto inappropriato per me, Kylian Mbappé, lamentarmi quando accadono cose orribili mondo. Ascolto le critiche, penso di essere la persona più adatta per analizzare le mie prestazioni. Il solo fatto di giocare è stato per me un grande motivo di orgoglio. Ma è certo che l'anno prossimo non mi accontenterò di una stagione così". Infine sui messaggi di sostegno: "Ho visto quelli di Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, i miei futuri ed ex compagni. È stato un vero piacere. Grazie e spero essere all'altezza".