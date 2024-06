Fonseca, ufficiale l'addio al Lille: tutto pronto per il Milan

L’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Lille si è ufficialmente conclusa. A comunicarlo è stata la stessa società francese tramite un comunicato in cui ha ringraziato l'allenatore portoghese ex Roma. Arrivato in Francia nel 2022, ha ottenuto un quinto posto alla sua prima stagione in Ligue 1 e ha sfiorato la qualificazione diretta in Champions League in quella appena conclusa. Nel suo futuro c'è adesso con tutta probabilità il ritorno in Italia, con il Milan che lo aspetta per sostituire Stefano Pioli.

Lille, ufficiale l'addio di Fonseca Il club francese ha comunicato così l'addio dell'allenatore, ringraziandolo per l'ottimo lavoro svolto in queste due stagioni: "Allenatore del LOSC dall'estate 2022, Paulo Fonseca lascia il Club dopo due stagioni di collaborazione, al termine di questo anno finanziario 2023-2024. Il 51enne tecnico portoghese e il suo staff hanno contribuito notevolmente a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, di cui ricorderemo in particolare i quarti di finale di UEFA Europa Conference League contro l'Aston Villa, senza precedenti nella storia del LOSC. Conclude così la sua avventura al Lille qualificandosi - con i giocatori - del LOSC per un 3° turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League per la stagione 2024-2025. Il presidente, i dirigenti e tutto il Club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione ed emozione. Salutano la sua professionalità e il suo coinvolgimento nel progetto Lille durante queste due grandi stagioni e gli augurano ogni felicità e successo nella sua prossima avventura sportiva".

Fonseca-Milan, tutto pronto per l'annuncio Con la comunicazione ufficiale dell'addio al Lille, è stata risolta anche l'ultima formalità per il passaggio di Paulo Fonseca al Milan. L'allenatore portoghese è infatti stato scelto da RedBird per guidare un nuovo ciclo rossonero dopo l'addio di Pioli. Fonseca torna in Italia dopo le due stagioni alla guida della Roma tra il 2019 ed il 2021, in cui ha raccolto un quinto ed un settimo posto, con il picco della semifinale di Europa League raggiunta contro il Manchester United. Nonostante lo scetticismo generale dei tifosi, Fonseca sarà chiamato a risollevere il club rossonero dopo una stagione al di sotto delle aspettative iniziali.

