Vinicius, la voce dalla Francia: "Il Psg è interessato per sostituire Mbappé"

Il Psg, dopo l'addio di Mbappé, sta cercando possibili sostituti per rinforzare l'attacco a disposizione di Luis Enrique per la prossima stagione. I parigini hanno perso la loro stella ma questo non vuol dire non poter andare alla ricerca di altri campioni da poter inserire in organico in questa campagna estiva di trasferimenti. Dalla Francia sono sicuri che la proprietà qatariota abbia inserito all'interno di una lista importante diversi nomi tra cui quello di Vinicius Jr, oltre a Lamine Yamal del Barcellona.