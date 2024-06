Mbappé, telenovela Psg: la stella francese vuole 100 milioni, ecco perché

Una telenovela che potrebbe avere strascichi ben più lunghi quella tra Mbappè e il Psg. Con l'addio dell'attaccante in direzione Madrid si è deteriorato il rapporto per via della richiesta di Kylian di voler il pagamento di circa 100 milioni di euro di stipendi arretrati (due mesi) e bonus non corrisposti. Questo è quanto ha riportato L'Equipe che, nel dettaglio, ha spiegato che la somma include le buste paga di aprile e maggio 2024, che il giocatore non avrebbe ricevuto. Nonostante questi mancati pagamenti, Mbappé ha continuato a giocare per il Psg, contribuendo significativamente alla vittoria della Coppa di Francia e del campionato di Ligue 1.

Mbappè-Psg, la situazione Il Psg, da parte sua, si è mostrato riluttante a soddisfare le richieste del giocatore. Il club parigino ha rifiutato di pagare lo stipendio di giugno e un bonus di fedeltà che sarebbe dovuto a Mbappé, attualmente impegnato agli Europei in Germania dove non ha giocato il secondo match contro l'Olanda per via del colpo subito al naso durante il primo incontro. La dirigenza del club francese sostiene che il calciatore si sia impegnato verbalmente a rinunciare a circa 80 milioni di euro tra bonus fedeltà e stipendi, anche se poi a causa della sua dipartita non sarebbe stato firmato nessun accordo scritto.

La situazione si è ulteriormente complicata con l’intervento di Al Khelaifi, presidente del PSG, che avrebbe cercato di coinvolgere il Real Madrid. Il qatariota avrebbe voluto il pagamento da parte dei blancos di una parte dei bonus alla firma di Mbappé direttamente al club parigino come compensazione per la sua partenza. Tuttavia, Florentino Pérez non ha accolto questa proposta. Il rifiuto del Real Madrid ha portato i parigini a trattenere gli stipendi e i bonus di Kylian, aggravando ulteriormente la tensione tra il club e il giocatore.

Mbappé, richiesta e rischi legali Per tutelare i propri interessi, Mbappé ha invocato l'articolo 259 della carta del calcio professionistico francese attraverso la Lega francese. Questo articolo stabilisce che i club devono pagare gli stipendi dei giocatori entro l'ultimo giorno di ogni mese. La violazione di questa norma da parte del club parigino ha rafforzato la posizione legale di Kylian. Con il rapporto tra Mbappé e il Psg ormai compromesso, la controversia è passata nelle mani degli avvocati di entrambe le parti. Le negoziazioni sono in corso per trovare un accordo che eviti una lunga e costosa battaglia legale. Tuttavia, se non si riuscirà a raggiungere un compromesso, la disputa potrebbe finire in tribunale, con ripercussioni significative per entrambe le parti.

