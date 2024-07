Greenwood a Marsiglia, scoppia la bufera: “Il punto più basso del nostro club”

Non si discute sulle qualità di Mason Greenwood, calcisticamente rinato dopo l'ultima stagione passata in prestito al Getafe dal Manchester United dove fu messo fuori rosa da Ten Hag. Sul giocatore hanno gravato le pesanti accuse di violenza domestica e stupro da parte della moglie a cui fece seguito anche una denuncia nei confronti del calciatore, successivamente ritirata. Un episodio che portò la carriera di Greenwood sull'orlo del fallimento, ritrovandosi sull'uscio dei cancelli di Old Trafford e con un grande punto interrogativo sul suo futuro nel mondo del calcio. Oggi sembra esser tornato il sereno in famiglia ed i risvolti positivi sono arrivati anche sul campo, col giovane inglese reduce da un'esperienza da campione al Getafe da 10 goal e 6 assist che l'hanno reso uno degli uomini mercato del momento, quantomeno fino a ieri, giorno della firma con il Marsiglia di De Zerbi.

Le cifre di un acquisto che fa storcere il naso

L'ex Manchester United è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. L'accordo si è chiuso sulla base di 35 milioni di euro ed una clausola sulla futura rivendita del giocatore pari al 50% di un'eventuale futura offerta. Il 22enne ha firmato un contratto fino al 2029. Fin qui tutto normale, regolare prassi di calciomercato, ma ciò che bisogna sottolineare in tal caso è la rivolta social messa in atto dai tifosi del Marsiglia. Il passato di Greenwood non è roseo e la pessima condotta dell'inglese nei confronti della moglie ha fatto irrigidire gran parte dei tifosi, molti dei quali non condividono affatto un acquisto del genere definendolo come "il momento più immorale" in tutta la storia del club. "Ci sono cose molto più importanti del calcio...e il rispetto per le donne è una di queste!" ha scritto un altro tifoso.



Il quasi accordo con la Lazio e l'interesse della Juve

Greenwood è stato per settimane anche al centro del mercato delle italiane. Ha iniziato la Juve, sondando la fattibilità della trattativa virando poi altrove - complice anche l'incertezza sul futuro di Chiesa e Soulé - ed ha continuato la Lazio, che a Greenwood si è avvicinatata con molta serietà con una proposta ufficiale le cui cifre sono state anche rivelate dallo stesso Lotito: 25 milioni di euro, il 50% sulla futura rivendita e l'aggiunta di bonus e commissioni. Offerta inferiore a quella presentata dal Marsiglia, che ieri ha chiuso l'accordo assicurando a De Zerbi un giocatore in rampa di (ri)lancio.