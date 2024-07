Bordeaux, Francia sotto choc: club fallito, giocatori liberi sul mercato

BORDEAUX (Francia) - L'era Bordeaux è finita. Il club francese, che nella sua storia ha vinto sei volte la Ligue 1 (l'ultima nel 2008-09 con Laurent Blanc come allenatore) e nel quale hanno giocato fuoriclasse del calibro di Zinedine Zidane tanto per citarne uno, nei giorni scorsi aveva annunciato che non avrebbe fatto ricorso contro la decisione della Direzione Nazionale di Controllo della Gestione (DNCG) che ne aveva disposto la retrocessione in terza serie. Adesso, le prime conseguenze: secondo quanto riportato da 'Sud Ouest', la società avrebbe comunicato alla Federazione calcistica francese (FFF) l'intenzione di rinunciare allo status di club professionistico. Ciò ovviamente comporterebbe lo scioglimento automatico dei contratti di tutti i calciatori e dello staff tecnico diretto da mister Albert Riera. A questo - sempre secondo la stampa francese - si aggiungerebbe anche la perdita di tutti i giocatori del settore giovanile