Psg senza Mbappé? Luis Enrique: "Meglio 4 giocatori da 12 gol che uno da 40"

"Come sostituire un attaccante da 40 gol a stagione? Per esperienza so che è meglio avere quattro giocatori che segnano 12 gol a testa. E' una sfida entusiasmante, una sfida per dimostrare che questo è uno sport di squadra. Possiamo farcela, questo è il nostro obiettivo". Lo ha detto il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique a proposito dell'addio di Kylian Mbappé in conferenza alla vigilia del debutto in campionato, in trasferta contro il Le Havre. "Gli auguro il meglio, è un giocatore fantastico, e gli auguro anche che il Real Madrid perda contro di noi..." sorride chiudendo l'argomento.