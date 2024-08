Psg, poker senza Mbappé ma Ramos ko. Si riapre Osimhen?

Esordio vincente per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che nel match valido per la prima giornata di campionato superano in trasferta il Le Havre di Didier Digard. Un successo deciso nel finale e che porta le firme di Lee Kang-In, Dembelé, Barcola e Kolo Muani. A segno per i padroni di casa Lloris. Il poker calato allo stadio Oceane, consente inoltre ai parigini di conquistare i primi tre punti della Ligue 1 2024/2025.