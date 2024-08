Marsiglia, De Zerbi inizia con una goleada: cinquina al Brest, doppio Greenwood

Tutto facile per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che alla prima di campionato si impone sul campo del Brest con il finale di 5-1. Un risultato che restituisce dunque ai Focesi i primi 3 punti della Ligue 1 2024/2025. A firmare la manita, Greenwood (3', 31'), Luis Henrique (26', 48') e Wahi (69'). Per i padroni di casa a segno Camara (45'+6') Avvio in salita invece per la squadra di Eric Roy - uno degli avversari affrontati in estate dalla Juve di Motta - che la scorsa stagione ha chiuso con uno storico piazzamento al 3º posto alle spalle di Psg e Monaco. Ad alzare il sipario sul campionato francese, sono stati invece gli uomini di Luis Enrique, che in trasferta contro il Le Havre hanno rimediato il primo successo stagionale.