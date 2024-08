Luis Enrique, il Psg e il teorema della lavatrice: “Qui non costa 4 euro…”

"Non vogliamo pagare più del dovuto per un giocatore perché il prezzo aggiunge pressione al calciatore stesso. Quando un club come il PSG vuole una lavatrice, invece di costare 4 euro ne costa 400 . E deve funzionare come una macchina che costa 400" - ha spiegato Luis Enrique alla vigilia della seconda giornata di Ligue 1 contro il Montepellier , dopo l'esordio vincente sul campo del Le Havre. L'allenatore ha poi parlato anche dell'addio di Mbappé ( che vuole portare in tribunale il club ) e del suo futuro sulla panchina dei parigini.

Psg-Montpellier, la conferenza di Luis Enrique

"I giovani hanno spazio se lo meritano. La nostra mentalità è quella di rafforzare il settore giovanile e portare in rosa anche giocatori più esperti. L’importante è formare una buona squadra, indipendentemente dall'età" - ha proseguito il tecnico. Sul calciomercato: "Rayan Cherki? Non ho niente da dire su nessun giocatore che non sia al PSG. Non abbiamo alcuna priorità. Abbiamo una squadra forte e aspettiamo di vedere se ci saranno occasioni ma non c'è alcuna pressione. Abbiamo operato bene ma puntiamo sempre a migliorare". Poi una battuta su Mbappé: "Potrei dire quanto siano fastidiosi i francesi, ma non lo dirò. Non parlo di nessun giocatore che non veste la maglia del PSG". L'allenatore ha parlato anche dell'infortunio di Gonçalo Ramos (farttura alla caviglia e almeno 3 mesi di stop): “È un peccato ma non cambia nulla: abbiamo un’ottima squadra. Io e Luis Campos siamo sempre aperti al miglioramento, fino all'ultimo giorno di mercato. Ma ripeto, è molto difficile trovare giocatori per rinforzare la nostra rosa, molto difficile". Sul rinnovo con i parigini: “Non ho molto da dire su questo. Mi trovo a mio agio qui, non c'è niente da dire o su cui speculare. Mi concentro sulla prossima partita e son contento del lavoro".