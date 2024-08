Skriniar, altro caso al Psg: Luis Enrique lo scarica, fuori dai convocati!

Luis Enrique, la decisione su Skriniar

È stata una scelta chiara e netta quella di Luis Enrique. Il tecnico ha voluto dare un segnale di chi è al centro del progetto e chi, invece, è fuori dai piani e potrebbe anche uscire in questi ultimi giorni di mercato. In questo senso a far rumore è stata l'assenza di Skriniar. Il difensore è arrivato dall'Inter nell'estate del 2023 e non è mai riuscito a imporsi nel gioco del Psg, lo slovacco è rimasto fuori anche nella prima gara ufficiale della stagione e dunque potrebbe lasciare il club in questa sessione di trasferimenti. Non è il solo a essere stato escluso, infatti, il tecnico non ha chiamato: Bernat, Mukiele, Dagba, Ugarte, Soler, Danilo Pereira. Tutti giocatori in procinto di uscire e andare altrove.