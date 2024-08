Il Monaco espugna Lione e aggancia il Psg in testa al campionato

Dopo aver battuto in casa il St. Etienne per 1-0, il Monaco di Hutter concede il bis ed espugna Lione grazie alle reti di Ben Seghir e Camara (espulso nel finale di gara per doppio giallo) entrambe nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria, i monegaschi rispondono al Psg che ieri ne ha fatti 6 al Montpellier e lo agganciano in testa alla Ligue 1. Già in crisi il Lione di Sage che dopo aver subìto il tris dal Rennes, cade anche in casa restando fanalino di coda fermo a quota zero punti. Da segnalare tra le fila della squadra di casa l'infortunio a Mikautadze che ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 17 minuti di gioco.