Greenwood salva De Zerbi. Vincono Lens e Nantes

Seconda vittoria consecutiva per il Lens che tra le mura amiche dello stadio Bollaert-Delelis batte 2-0 il Brest e in classifica balza a quota sei punti. All'undici di casa basta la prima frazione di gioco per chiudere la partita. Al 19' Jhoanner Chavez sigla il gol che sblocca il risultato, mentre al 45' lo sfortunato autogol di Le Cardinal vale il 2-0 che chiude il match. Prima vittoria in campionato per il Nantes che sfrutta al massimo il turno casalingo e batte 2-0 l'Auxerre, grazie alle reti di Simon e Guirassy. Primo sorriso stagionale anche per lo Strasburgo che in casa congeda 3-1 il Rennes. Padroni di casa in vantaggio già nel primo tempo con Andrey Santos (23'). Nella ripresa Emegha doppia il vantaggio al 48'. Gli ospiti accorciano le distanze al 57' con Blas ma l'autogol di Wooh chiude il match sul 3-1. Chiude il pareggio per 1-1 tra Nizza e Tolosa. Nel secondo tempo Clauss al 53' apre le danze con il gol del vantaggio per i padroni di casa, ma al 73' Babicka segna l'1-1 che chiude il match.