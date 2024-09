Zhegrova non basta al Lilla: tris Psg contro l'avversario Juve in Champions

Villeneuve-d'Ascq (Francia) - Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique non arresta la propria corsa, sbanca lo Stade Pierre-Mauroy, 'casa' del Lilla, con il punteggio di 3-1 e si prende la vetta solitaria della classifica di Ligue 1 a punteggio pieno dopo tre partite. I campioni di Francia ipotecano la sfida con l'uno-due, in soli 180 secondi, firmato Vitinha su rigore al 33' e Barcola al 36'. Al 78' Zhegrova infonde ai padroni di casa speranze di rimonta, che s'infrangono però all'83' sul 2-2 annullato dal Var a Tiago Santos per un lieve fuorigioco. Al 92', quindi, Kolo Muani fa calare il sipario sul match.